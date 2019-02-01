ХК «Чебоксары» завершил год на первом месте в ВХЛ

Хоккейный клуб «Чебоксары» встретит Новый год в качестве единоличного лидера турнирной таблицы первенства Высшей хоккейной лиги

После недавно прошедших матчей в выездной серии против «Юниора» в Кургане в активе нашей команды стало 35 очков. Это на два балла больше, чем у ближайшего преследователя в лице барнаульского «Динамо-Алтая». У того, правда, имеются три матча в запасе, но их надо еще отыграть. На третьем месте находятся «Челны», у которых, как и у «динамовцев», 33 очка, но без игр в запасе. 21 декабря чебоксарцы выиграли у «Юниора» со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0), пропустив единственную шайбу уже на второй минуте встречи. В составе «богатырей» голы провели Антон Горбенко, Александр Бирюков и (в пустые ворота) Максим Приступлюк. На следующий день «Чебоксары» снова победили — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Ворота «Юниора» поразили Антон Горбенко, Александр Бирюков, Денис Луканин, Николай Патрушев и (в пустые ворота), Иван Цыпнятов. В этом матче «богатыри» также пропустили первыми, но нашли возможность отыграться и забросить еще несколько шайб. А вот во вторник наши проиграли — 4:7 (2:2, 2:2, 0:3). Дважды в составе «Чебоксар» отличился Антон Горбенко, по разу — Сергей Иванов и Максим Приступлюк. При этом «богатыри» вели 4:2, но пропустили пять шайб подряд. При этом после второй двадцатиминутки на табло было равенство — 4:4. Пропустив в третьем периоде гол, «Чебоксары» заменили вратаря на полевого игрока (как и соперник в предыдущих двух матчах), чем «Юниор» и воспользовался.

«Если говорить конкретно про третий матч, то нам игра давалась, мы повели 4:2, но, к сожалению, снова уверенность перешла в самоуверенность — и это наша старая болезнь. Совершили ряд детских ошибок вместо того, чтобы сыграть понадежнее и не дать соперникам почувствовать, что они могут спасти матч. «Юниор» проявил характер, сыграл до конца и заслуженно победил. Что касается первых двух матчей, то это были, на мой взгляд, равные игры, но нам больше повезло в реализации голевых моментов», — сказал главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович, слова которого приводит сайт ВХЛ. Следующих матчей болельщикам нашей команды ждать не так долго: 9, 11 и 12 января она дома играет с аутсайдером первенства, — «Красноярскими Рысями».