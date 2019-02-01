Жители Чувашии оценили эффективность мобильных ФАПов

Медучреждения каждого района Чувашии обеспечены передвижными фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП)

Данные комплексы, приобретаемые в рамках национального проекта «Здравоохранение», обеспечивают доступность медицинской помощи в сельских населенных пунктах.

Как пояснили в Минздраве республики, каждый мобильный ФАП представляет собой медицинский кабинет и укомплектован современным оборудованием. В нем находятся аппарат ЭКГ, спирограф (для диагностики заболеваний органов дыхания), портативный дефибриллятор, глюкометр, офтальмотонометр (для измерения внутриглазного давления), гинекологическое кресло.

В первую очередь комплексы направляются для приема пациентов в отдаленных деревнях и селах. ФАПы позволяют проводить медицинские осмотры для выявления заболеваний на ранних стадиях и оказания лечебно-профилактической помощи.

Например, в Яльчикском районе с августа передвижной медкабинет совершил 84 выезда. Врачи осмотрели почти 1200 пациентов, провели 1869 исследований, из которых более 500 лабораторных.

Между тем модернизация системы здравоохранения в республике ведется сразу по нескольким направлениям. Новые методики и соответствующее оборудование, например, с недавнего времени начали применять в физиотерапевтическом отделении республиканской клинической больницы.

Здесь был проведен ремонт и обновлена материально-техническая база. В частности, специалисты отделения начали активно использовать в работе физиотерапевтический комбайн — аппарат, который применяется для проведения комбинированной терапии. Он может быть использован при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой, нервной системы, позвоночника, суставов, сосудов.

Также в функциональные возможности отделения добавился такой метод, как транскраниальная микрополяризация. Он предполагает воздействие на определенные участки головного мозга электрическим током небольшой силы. Благодаря этому активизируются функциональные резервы мозга человека. Транскраниальная микрополяризация влияет на улучшение памяти и внимания, речевой активности при соответствующих нарушениях.

Сергей Кирсанов, RG.RU

Фото: Современный мобильный ФАП — это целая поликлиника на колесах.