Дни чувашской культуры прошли в Улан-Удэ

В программе были фотовыставка, мастер-класс по чувашской вышивке, беседы с деятелями культуры

В начале декабря в Национальной библиотеке Бурятии прошли Дни чувашской культуры и литературы.

— Организатором мероприятия является землячество чувашей в республике. Землячество объединяет людей, относящих себя к чувашской национальности, потомков переселенцев из Чувашии и Татарстана. Мероприятие было проведено в рамках проекта «Чуваши Бурятии», — сообщили в пресс-службе библиотеки.

В программе были фотовыставка «Особенности чувашской культуры», мастер-класс по чувашской вышивке, беседы с литературными, общественными и религиозными деятелями и другие мероприятия.

Baikal-daily.ru

Фото: Наши земляки и в далеком Забайкалье сохраняют родные традиции.