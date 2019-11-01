В Чебоксарах прошло заседание Антинаркотической комиссии

25 ноября Михаил Игнатьев провел заседание Антинаркотической комиссии в Чувашской Республике, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Обсуждались меры по совершенствованию системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Михаил Игнатьев отметил, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы убедить лиц, признанных больными наркоманией либо потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, исполнить возложенные судом обязанности пройти диагностику, профилактику, лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию и трудоустроиться.

Врио заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике — Чувашии Вадим Адров рассказал о реабилитационном центре «Аврора», который создан на базе Лечебного исправительного учреждения №?7 УФСИН по Чувашской Республике — Чувашии, где с осужденными женщинами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, проводится воспитательная, социальная и психокоррекционная работа.

Центр «Аврора» действует с 2018 года. За это время шестимесячный курс мероприятий смогли пройти 28 осужденных женщин. В настоящее время проходят курс еще 10 человек. Отмечено также, что благодаря сотрудничеству с Республиканским наркологическим диспансером обеспечивается непрерывность процесса ресоциализации лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Глава республики выразил мнение, что подобные центры, где могут проходить реабилитацию осужденные от наркотической и алкогольной зависимости, должны создаваться и на базе других исправительных учреждений.

Также Михаил Игнатьев поручил повысить эффективность работы муниципальных антинаркотических комиссий, обеспечить максимальный охват обучающихся тестированием, направленным на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. «Надо предметно вести работу, методом убеждения. На родительских собраниях об этом надо говорить, культивировать семейные ценности», — подчеркнул Глава республики.