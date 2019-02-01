В Шумерле состоялся республиканский турнир по боксу памяти Геннадия Герасимова

В Шумерле разыграли награды открытого республиканского турнира по боксу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Геннадия Герасимова. Он собрал сильнейших мастеров кожаной перчатки в возрасте от 10 до 17 лет.

За награды боролись не только представители чувашской школы бокса, но и гости из Ульяновска и Луганской Народной Республики, сообщают в Минспорта Чувашии. В группе самых юных боксеров 10-11 лет «золото» досталось Богдану Удовиченко (весовая категория до 31 кг) из Канаша. Среди ребят 12-13 лет лидерами стали Роман Моряков (весовая категория до 44 кг) из Новочебоксарска, Роман Семенов (весовая категория до 35 кг), Алексей Кириллов (весовая категория до 38 кг), Василий Герасимов (весовая категория до 48 кг) из поселка Кугеси, Даниил Сергеев (весовая категория до 40 кг), Александр Гаас (весовая категория до 57 кг) и Илья Рахимзянов (весовая категория до 60 кг) из Канаша.

Среди юных боксеров 14-15 лет лучшими в поединках стали чебоксарец Дмитрий Ежов и шумерлинка Екатерина Шестакова, выступившие в весе 66 и 52 кг соответственно.

В «молодежке», среди боксеров 16-17 лет, на первую ступеньку пьедестала почета поднялись Александр Ерзутов (до 56 кг) из Шумерлинского района, Алексей Алексеев (до 64 кг) из Новочебоксарска, Александр Макаров (до 75 кг) из Чебоксар и Максим Борисов (до 60 кг) из Цивильска.

Добавим, боксерский турнир имени мэтра советского и чувашского бокса в Шумерле проводится уже в 23-й раз. Геннадий Николаевич Герасимов с юных лет занимался боксом в чебоксарской спортивной школе молодежи. Становился чемпионом Чувашии, Украины, победителем Всероссийских соревнований и турниров Военно-морского флота СССР (1954, 1955).

С его именем связывают развитие бокса в Чувашии. За долгие годы тренерской работы Геннадий Герасимов воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов. Среди его подопечных — обладатель Кубка мира 1983-го года, чемпион Европы и Советского Союза Владимир Мельник, мастер спорта СССР, обладатель Кубка мира, чемпион Европы и СССР Валерий Лаптев и первый и единственный чемпион Олимпийских игр 1968 г. по боксу из Чувашии, чемпион Европы и неоднократный чемпион СССР Валерьян Соколов.

Фото cap.ru: Турнир памяти мэтра советского бокса прошел в пятый раз.