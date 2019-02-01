В Батыревском районе прошел конкурс «Хлебный край»

Пироги, булочки, ватрушки, караваи и куличи готовятся в эти дни местными пекарями и поварами, желающими побороться за победу в районном конкурсе «Хлебный край».

Победители не только получат дипломы, но и примут участие в выставке-ярмарке, которая торжественно откроется завтра, 15 ноября, в культурно-досуговом центре Централизованной клубной системы Батыревского района.

По словам организаторов, каждый из участников приготовит свой оригинально оформленный презентационный стол с мучными и кондитерскими изделиями, главным блюдом которого станет каравай. Жюри будут оценивать оригинальность подачи хлебобулочных изделий, художественный дизайн выпечки, гармоничное сочетание кулинарных компонентов, уровень мастерства пекарей, степень сложности изготовления кулинарного шедевра. Победителей наградят дипломами.

Фото сap.ru: Хлебу в Батыревском районе уделяется особое внимание, здесь есть уникальный историко-этнографический музей «Хлеб», которому в этом году исполнилось 25 лет. Экспозиции знакомят с земледелием и производством хлеба, историей и культурой народов, населяющих Батыревский район, национальными традициями.