Учителя и ученики Шихазанской СОШ мечтают попасть в топ-200 лучших сельских школ России

Именно такое желание они загадали на праздновании дня рождения родной школы.

А исполнилось ей 200 лет со дня основания. Создавалась школа как церковно-приходская и первым ее руководителем был священник церкви Казанской иконы Божией Матери Яков Данилович Каменский. В 1934 году Шихазанская средняя школа была признана образцовой. А в 1952 году ей присвоили имя Михаила Сеспеля, ведь именно здесь учился основоположник чувашской советской поэзии. Многие из выпускников стали видными учеными, профессорами, докторами наук, писателями.

Держит высокую марку и современная школа: не раз побеждала в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. А в 2009 году состоялось открытие нового здания Шихазанской школы.

Фото cap.ru: В честь 200-летнего юбилея Шихазанской школы состоялся праздничный концерт, на котором выступали учителя, выпускники и нынешние ученики.