Учителя и ученики Шихазанской СОШ мечтают попасть в топ-200 лучших сельских школ России

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Именно такое желание они загадали на праздновании дня рождения родной школы.

А исполнилось ей 200 лет со дня основания. Создавалась школа как церковно-приходская и первым ее руководителем был священник церкви Казанской иконы Божией Матери Яков Данилович Каменский. В 1934 году Шихазанская средняя школа была признана образцовой. А в 1952 году ей присвоили имя Михаила Сеспеля, ведь именно здесь учился основоположник чувашской советской поэзии. Многие из выпускников стали видными учеными, профессорами, докторами наук, писателями.

Держит высокую марку и современная школа: не раз побеждала в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. А в 2009 году состоялось открытие нового здания Шихазанской школы.

 

Фото cap.ru: В честь 200-летнего юбилея Шихазанской школы состоялся праздничный концерт, на котором выступали учителя, выпускники и нынешние ученики.

Опубликовано: 7 ноября 2019 г.


Читайте также:

Михаил Игнатьев обсудил перспективы моногорода Канаш
Победителям международных ученических олимпиад обещана премия в миллион рублей
Обязательный ЕГЭ в России «отпраздновал» юбилей
Нахимовец из Чебоксар не прочь стать адмиралом
Выпускные экзамены в 2019 году ждут изменения
В одном столкновении и двух наездах — трое погибших
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
В каких масштабных слетах и форумах участвовали молодые лидеры ЧГУ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.