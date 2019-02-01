6 ноября УФСИН по Чувашской Республике проводит «прямую линию»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

6 ноября 2019 года с 15.00 до 17.00 в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Чувашской Республике – Чувашии состоится «прямая линия» с населением с населением по телефону 39-08-71.

«Прямая линия» с населением пройдет под руководством УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии с участием представителей Общественной наблюдательной комиссии.
В ходе прямой линии граждане смогут получить ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся всех сторон деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике.

Данные мероприятия стали регулярной формой взаимодействия с гражданами и помогают оперативно решать вопросы, связанные с соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Опубликовано: 6 ноября 2019 г.


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