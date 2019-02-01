В прокуратуре Чувашии действует «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства

В прокуратуре Чувашской Республики действует «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе в сфере оплаты труда

В прокуратуре Чувашской Республики на постоянной основе действует «горячая линия» о нарушениях в сфере трудового законодательства, в том числе по вопросам соблюдения прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд.

Прием звонков осуществляется по телефону (8352) 39-20-52 в рабочие дни с 9 до 18 часов по московскому времени.

По телефону «горячей линии» граждане могут сообщить о нарушениях сроков и длительных задержках выплаты заработной платы, о незаконном применении работодателями конвертных схем оплаты труда, о несоблюдении работодателями требований законодательства о минимальном размере оплаты труда, а также других нарушениях трудового законодательства.

Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики