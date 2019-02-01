Вчера в Чувашии прошел очередной Единый информационный день

Основной его темой стал Указ Главы Чувашии от 26 сентября текущего года № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики».

В проекте республиканского бюджета на мероприятия, реализуемые в рамках Указа, только на 2020 год предусмотрено 3 млрд 208,6 млн рублей.

Кроме того, в рамках информдня обсуждался ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике в текущем году, а также вопросы подписной кампании на периодические издания на 1 полугодие 2020 года и обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период.

Информационные группы выехали в малые и наиболее отдаленные населенные пункты, где провели встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций и ответили на актуальные вопросы. Также был организован прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.