17-летний парень и его подруга задержаны с поличным при закладке тайников со спайсами

Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека и его знакомой, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, в нынешнем июле 17-летний парень для последующего сбыта забрал из двух тайников, оборудованных в Чебоксарах, спайсы общей массой более 34 граммов, которые были расфасованы в 30 пакетиков и заложены там их сообщником (личность устанавливается).

Позже он договорился с 20-летней знакомой, что она поможет ему сделать закладки с этими наркотическими средствами. Молодой человек успел поместить два свертка в потайных местах, однако вскоре и он, и его сообщница были задержаны полицией. Оставшиеся при них более 32,5 грамма наркотиков, а также заложенные в тайниках спайсы были обнаружены и изъяты. Уголовное дело направлено в суд.

В Следственном управлении СКР по Чувашии сообщили, что только за первое полугодие 2019 года в республике возбуждено 70 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в отношении 11-ти несовершеннолетних.

Как следует из материалов, обычно молодые люди находили в Интернете объявления о так называемой «подработке», размещавшиеся неизвестными лицами. И, надеясь на легкий доход, шли на преступления, до конца не осознавая всей ответственности и опасности, которой они себя подвергали. Кстати, максимальное наказание, которое грозит несовершеннолетним за подобные деяния — 10 лет лишения свободы.