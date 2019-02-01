Житель Иваньково ударил веслом по спине инспектора Росрыболовства

Житель деревни Иваньково Ядринского района подозревается в применении насилия в отношении инспектора Росрыболовства.

По версии следствия, в сентябре этого года в районе Иваньковского затона на реке Суре сотрудник Росрыболовства заметил троих мужчин, которые, находясь в лодке, незаконно использовали сети для вылова рыбы. Когда он подплыл к рыбакам, один из них запрыгнул в его лодку и попытался столкнуть в воду. Когда это сделать не удалось, злоумышленник схватил деревянное весло и ударил инспектора по пояснице.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.