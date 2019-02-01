Скрипачка из Чебоксар оказалась лучше всех

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Высшую награду Международного конкурса детского и юношеского творчества «Новые берега», проходившего в Сочи, получила учащаяся класса скрипки Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени Воробьева Александра Николаева.

Гран-при международного конкурса — это большой успех одиннадцатилетней воспитанницы Натальи Серегиной. Приняв участие в конкурсе, юная скрипачка стала участницей большого международного проекта «Творческое движение 2019-2020», проводимого Фондом поддержки «Планета дарований».

Александра уже шестой год постигает вершины скрипичной игры, за ее плечами многочисленные победы на всероссийских и международных конкурсах. Причем не только в сольных выступлениях, но и в составе ансамбля скрипачей «Калейдоскоп». В родных Чебоксарах ее уже хорошо знают, она была участницей клипов «Дети поют гимн России» и «С чего начинается Родина». А в этом году девочка стала победительницей во Всероссийском конкурсе молодых дарований в Йошкар-Оле.

Опубликовано: 27 сентября 2019 г.


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