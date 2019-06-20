Межведомственная комиссия обсудила долги по зарплате и неформальную занятость

Зарплату не задерживать, а отделочников — легализовать

Руководители пяти предприятий были вызваны недавно на Межведомственную комиссию по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашии.

В ООО «Коммунальщик» Козловского района накопились долги в размере более 100 тысяч рублей за апрель и более 400 тысяч за май. Руководитель Анатолий Александров пояснил, что перед ними в больших долгах несколько управляющих компаний, суды с которыми выиграны, так что деньги должны поступать на счет. И пообещал в ближайшем будущем погасить 100 тысяч. Однако не выказал большой уверенности в том, что все должники рассчитаются.

А глава администрации района Андрей Васильев, мнением которого поинтересовался Глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщил, что десять лет это предприятие работало нормально, но в последние два года сильно сдало. «Ты говоришь, у тебя там 31 человек работает. По факту же, когда я туда прихожу, вижу 9 работающих, — обратился глава администрации района к директору коммунального предприятия и предостерег: — От того, что ты людей держишь, а они у тебя не работают, только числятся и получают зарплату, никому хорошо не будет. Не надо считать себя благодетелем, тем более в сфере ЖКХ». Оказалось, в нынешнем году деятельность предприятия более 20 раз рассматривали на различных комиссиях. «Пора принимать другие решения», — посоветовал Михаил Игнатьев.

Из-за переизбытка штатной численности страдает и, казалось бы, успешный санаторий «Чувашия». Сегодня он в долгах перед трудовым коллективом на 7 млн рублей, плюс свыше 2 миллионов не уплачено в качестве налогов и сборов. «Штатная численность работников — 176 человек, она рассчитана исходя из загрузки 80-100%. На сегодняшний день реальная загрузка составляет 50-55%. Требуется оптимизация численности. К сожалению, это необходимо, так как в сегодняшних условиях предприятие не может позволить себе такой штат», — констатировал врио генерального директора Геннадий Васильев, заступивший на эту должность месяц назад.

К 1 сентября АО «Санаторий «Чувашия» планирует решить проблему с зарплатой, полагаясь в том числе на помощь акционеров, средства от продажи путевок, взыскание дебиторской задолженности. «Путевки надо продавать, от этого все зависит, — указал на первоочередную задачу Глава республики. — Мы для развития туризма многое делаем, и еще многое предстоит сделать, чтобы и вы в том числе имели благоприятную среду для привлечения отдыхающих».

Оптимизацию кадрового состава путем трудоустройства подходящих специалистов в «дружественные» фирмы проводит в ООО «Фирма «Старко» управляющая компания «Нова-Групп».«Погашен долг перед работниками в размере более 3 млн рублей. По зарплате на сегодняшний день долгов нет», — сообщил ее руководитель Денис Васильев. Зато банкротством строительной компании грозят остающиеся долги перед бюджетом и кредиторами, среди которых и долевики.

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики: «Средства на строительство Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в республиканском бюджете Чувашской Республики были предусмотрены в полном объеме. Несмотря на это, работы по завершению строительства с осени 2018 года фирмой фактически не велись. В связи с этим контракт с ООО «Фирма «Старко» был расторгнут Кадетским корпусом в одностороннем порядке. Всего фирме «Старко» за выполненные работы было оплачено более 500,2 млн рублей. Задолженности по оплате работ по государственному контракту на строительство Кадетского корпуса перед фирмой «Старко» нет».

Административный управляющий ООО «Волговятгипрозем» Ксения Сахалкина надеется предотвратить банкротство вверенной фирмы за счет крупного контракта на межевание, заключенного с серьезной фирмой. Якобы совсем скоро удастся погасить долги, в том числе и по зарплате. Если же этого не произойдет, то уже 5 июля предприятие из стадии оздоровления перейдет в стадию конкурсного производства, напомнил представитель налоговой службы, а сроки выхода из долговой кабалы переносятся уже с октября 2017 года.

До 30 июля нынешнего года планирует выплатить трудовому коллективу просроченную зарплату руководитель строительной фирмы из Новочебоксарска «ВК — Недвижимость» Игорь Николаев. «Источники есть? Работы какие выполняете?» — поинтересовался Глава республики. «На данный момент производственная деятельность не ведется», — ответил гендиректор. «Принесли сейчас на комиссию графики погашения задолженности?» — требовал конкретики Михаил Игнатьев. Графиков не оказалось в связи с отсутствием точных ответов от дебиторов. «Если они не готовы платить, то зачем вы нас в заблуждение вводите? — возмутился руководитель республики и обратился к главе администрации Новочебоксарска Ольге Чепрасовой: — Вы им верите?» «Пока веры особой нет. Будем контролировать в еженедельном режиме», — ответила та.

ЦИФРА: 54,2 млн рублей просроченной задолженности по зарплате выплачено работникам в Чувашии с начала года

По состоянию на 7 июня задолженность по заработной плате в 36 организациях Чувашской Республики составляла 166 млн рублей перед 2758 работниками. Около 90% этой суммы приходится на 20 предприятий-банкротов. Среди них выделяется «Чувашавтотранс» с 91,5 млн рублей. Эти деньги работникам предприятия, как уже не раз сообщалось, будут возвращены в ходе продажи имущества, причем с ними должны рассчитаться в первую очередь. Арбитражный суд на днях изменил в этом конкретном случае очередность кредиторов. С другой стороны, чебоксарская типография № 1 обанкротилась несколько лет назад, имущество ее распродано. Но долги по зарплате остаются…

Тем не менее за пять месяцев с начала года в Чувашии была выплачена просроченная зарплата 2623 работникам на сумму 54,2 млн рублей. «Каждый работающий должен получать заработанные деньги вовремя и в полном объеме, чтобы обеспечить свои семьи. Наша задача — все силы направить на защиту прав тружеников», — подытожил Михаил Игнатьев.

На комиссии также обсудили тему самозанятости в отдельно взятой отрасли — строительной, а точнее, на рынке отделки и ремонта квартир. «Надо навести здесь порядок, легализовать такого рода деятельность. Это позволит пополнить местные бюджеты на десятки, сотни миллионов рублей», — настраивал Глава республики. Чиновники же сетовали на то, что отделочники-«нелегалы», которых удается застать в квартирах, представляются родственниками, друзьями, в общем, близкими хозяевам людьми, оказывающими им бескорыстную помощь.