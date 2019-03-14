В Шумерле обсуждают эскизы нового герба города

ШУМЕРЛЯ. Дубовая веточка в окружении колеса на красном поле, обрамленном снизу волной, а сверху чувашским орнаментом — этот герб города, разработанный художником комбината автофургонов Владимиром Горбуновым и используемый с 1976 года, не соответствует современным требованием геральдики.

Напомним, по замыслу автора шестерня и дуб символизируют природные условия и черты промышленного производства Шумерли, волнообразная линия изображает реку Суру, на берегу которой находится город. Красный цвет поля означает, что образование Шумерли началось в период индустриализации страны. А орнамент в верхней части указывает, что город находится в составе Чувашской Республики. Но из-за некоторых несоответствий геральдическим нормам этот герб до сих пор не прошел официальную регистрацию. Местные депутаты решили, наконец, окончательно разобраться в этом вопросе, и с начала весны активно обсуждают новые проектные эскизы герба, уже соответствующего всем необходимым правилам.

Горожане забеспокоились, что старый добрый символ Шумерли теперь канет в Лету. Однако в администрации заверили — город не намерен расставаться с прежней концепцией герба и его стилистическая композиция в целом будет сохранена.

Фото gshum.cap.ru: Депутаты уверены, что на этот раз в истории разработки официальной символики города Шумерля будет поставлена точка.