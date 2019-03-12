ТАТЬЯНА ВОЛКОВА

директор Удмуртской национальной гимназии имени Кузебая Герда

«Таблички на удмуртском языке у нас есть на всех госучреждениях. Постепенно начали появляться салоны и магазины с удмуртскими названиями, но не так много, как хотелось бы… Если говорить об объявлениях остановок в транспорте, то, к примеру, в 10-м трамвае звучит приветствие на удмуртском.

Когда я впервые это услышала — бальзам на душу. Но, как оказалось, вторая и все последующие остановки объявлялись уже на русском. В Казани же татарский язык звучит во всех троллейбусах, трамваях. В Чебоксарах — чувашский. Я даже запомнила ряд слов и названий остановок и немного понимала чувашский».