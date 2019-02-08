Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский прибыл в Чувашию

8 февраля в Чувашию прибыл Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В аэропорту города Чебоксары его встречали Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

Под председательством Владимира Мединского состоится заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области.

В ходе своего однодневного рабочего визита федеральный министр также планирует посетить Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, Академию искусств в городе Чебоксары, Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова.