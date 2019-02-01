В ПФО стартует окружной полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

Докажи, что ты — лидер!

Сразу в двух столицах регионов Приволжья — Нижнем Новгороде и Самаре — сегодня стартует окружной полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов. В Самаре встретятся полуфиналисты из Оренбургской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Башкирии и Татарстана. А в Нижнем Новгороде соберутся участники из Кировской, Нижегородской, Пензенской областей, Пермского края, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.

Ставки высоки — 300 финалистов общефедерального конкурса получат гранты, которые помогут им повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. А победителей и вовсе в течение года будут консультировать топ-менеджеры крупнейших компаний, руководители министерств и ведомств, губернаторы и другие государственные деятели. Ну и, конечно, практически все показавшие себя с лучшей стороны управленцы смогут рассчитывать на серьезный карьерный рост.

В этом году в полуфинал конкурса по ПФО было приглашено больше участников, чем в прошлом: за выход в финал поборются 434 конкурсанта. В первый день они пройдут контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов. Они должны продемонстрировать нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, социальную ответственность и другие качества, без которых трудно руководить людьми и добиваться успехов.

Претенденты будут решать бизнес-кейсы, участвовать в различных мастер-классах, неформально общаться с ключевыми лидерами Приволжского федерального округа. А эксперты тем временем оценят их компетенции и дадут рекомендации по дальнейшему развитию. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 2 и 3 февраля, результаты станут известны 4 февраля.