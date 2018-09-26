Призером конкурса «Успешная семья Приволжья» стала семья Львовых из Чебоксар

Конкурс состоялся в минувшую субботу в Саранске.

Напомним, в течение двух дней в столице Мордовии проходил окружной фестиваль «Вернуть детство», на котором воспитанники детских домов демонстрировали свои таланты: пели и танцевали, участвовали в выставках прикладного творчества, спортивных состязаниях и интеллектуальных играх.

В это же время 14 семей из регионов ПФО боролись за звание самой «Успешной семьи Приволжья», где впервые в этом году участвовали и приемные семьи.

По словам организаторов, два знаковых мероприятия были проведены вместе, дабы подвести итоги деятельности по поддержке воспитанников детских домов, организованной в регионах округа. Ведь сотни обездоленных мальчишек и девчонок благодаря своим талантам в том числе обретают новый дом. В той же семье Львовых, удостоенной третьего места на конкурсе, воспитываются трое своих и трое приемных детей, и у каждого ребенка в семье есть свои серьезные увлечения: девочки отлично поют и танцуют, мальчики занимаются спортом.