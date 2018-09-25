Врачи райцентра смогут консультировать коллег по видеосвязи

ФАП выходит в Интернет

Почти 40 лет служил медпункт жителям села Токаево Комсомольского района, и за это время, приобретя статус фельдшерско-акушерского пункта, «вырастил» не одно поколение здоровых селян. А скольким людям вернул здоровье и спас жизнь, говорят токаевцы. «Поэтому, когда лечебница обветшала и ее демонтировали, новое здание ФАПа решено было построить на этом же месте, к которому мы все привыкли, прикипели сердцем», — разъяснил корреспонденту «СЧ» директор Токаевской средней школы Наиль Зарипов, который, как и сотни других сельчан, пришел на праздник в честь открытия нового модульного фельдшерско-акушерского пункта.

— Наше село большое, газифицированное, активно застраивается, есть садик, школа, магазины, а теперь и новый современный ФАП, так что молодежь отсюда не уезжает, много детей, молодых семей, — не без гордости заметил Наиль Сабирзянович. — У нас есть общественный дом, в котором актив села проводит собрания, сообща решаются проблемы. Между прочим, фельдшерско-акушерский пункт — не единственный объект, который открывается у нас в этом году. Скоро будет готова многофункциональная спортивная площадка при школе. Она строится по программе инициативного бюджетирования…

Словом, люди в Токаево активные и сами готовы помогать селу. Вот и площадку вокруг нового медпункта вместе в порядок приводили, сделали клумбы, посадили цветы. За счет средств местного бюджета были проведены наружные инженерные сети, благоустроена территория.

ЦИФРЫ

• 10 модульных ФАПов построено в Комсомольском районе с 2013 года.

• В 2018 году на строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов выделено 94,7 млн рублей, что на 17,4 млн рублей больше, чем в прошлом году.

• С 2013 года обновлен каждый четвертый ФАП республики, а к 2020 году будет обновлен каждый третий.

Ну а в целом строительство ФАПа, включая покупку мебели и медицинского оборудования, обошлось более чем в 3 млн 700 тыс. рублей. Как рассказала заведующая Гюзелия Ибрагимова, фельдшер первой квалификационной категории, в нем созданы все условия для оказания первичной медицинской помощи, комфортного пребывания пациентов и медиков. Два раза в месяц сюда будет приезжать и вести здесь прием врач-терапевт из Комсомольской центральной районной больницы, что в 10 км от Токаево. Кроме того, проводить врачебные консультации с медиками райцентра можно будет и по Интернету.

Так, первую видеосвязь с Комсомольской больницей в онлайн-режиме провел Глава республики, прибывший на открытие нового ФАПа. Неожиданный собеседник нисколько не смутил заместителя главврача по медицинской части Инну Ефремову, увидевшую вдруг Михаила Игнатьева по ту сторону экрана.

— Со многими ли пунктами налажена связь? Удобно ли вести онлайн-консультации? — спросил Глава Чувашии.

— Конечно, удобно! Но связь пока налажена только с новыми ФАПами, со старыми нет, — ответила Инна Ивановна.

Михаил Игнатьев же обнадежил, что в перспективе высокоскоростным Интернетом будут обеспечены все фельдшерско-акушерские пункты республики. Интересовался высокий гость и как обстоят дела с рождаемостью в Токаево, сколько проживает детей, много ли долгожителей.

— Детей до года — 35, до 17 лет — более полутысячи, пожилых старше 85 лет — 25, — докладывала фельдшер Ибрагимова. Всего же ФАП обслуживает 1891 человека.

«Цель открытия фельдшерско-акушерских пунктов в шаговой доступности состоит в том, чтобы своевременно оказывать селянам качественные медицинские услуги», — подчеркнул Глава Чувашии, отметив, что токаевский пункт — 179-й по счету модульный ФАП, построенный в республике с 2013 года.

Фото Максима Васильева: На юбилейном вечере вице-адмиралу Владиславу Ильину, кроме всего прочего, подарили его портрет работы местного художника Федора Гаврилова.

Оценили развитие сельской медицины и другие приглашенные гости. Среди них особенно выделялись статные мужчины и дамы в военной форме, с орденами и медалями — члены товарищества офицеров «Сыны Отечества». Председатель этой региональной общественной организации выходцев из Чувашии, уроженец деревни Шерауты Комсомольского района вице-адмирал Владислав Ильин отметил, что открытие таких медицинских учреждений в глубинке — пример заботы государства о благополучии села и его будущем. Не случайно на селе растут самые крепкие, здоровые ребята. А в Токаево, между прочим, никогда не было уклонистов от службы в армии. «Мы делаем одно дело ради подрастающего поколения, но каждый со своей стороны: мы печемся о духе патриотическом, а вы — о здоровом», — полушутя говорили офицеры, обращаясь к медикам.