В Комсомольском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

21 сентября в с. Токаево Комсомольского района состоялось открытие современного модульного фельдшерско-акушерского пункта. Новое здание, построенное взамен ветхого фельдшерского пункта, отвечает всем современным требованиям. ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Теперь в комфортных условиях можно проводить медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия. Для людей с ограниченными физическими возможностями сделан специальный пандус для свободного доступа в здание.

Новый ФАПа будет обслуживать жителей с. Токаево, где проживает 1891 человек, в том числе 539 детей до 17 лет. Радиус обслуживания — 3 км, ближайшее отделение общей врачебной практики находится в 5 км, центральная районная больница – в 10 км.

Поздравил селян Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев: «За 5 лет в Чувашии мы уже построили 179 ФАПов, будем и дальше строить новые. Уклад жизни на селе всегда отличается от городской жизни. Я благодарен вам, что вам удается поддерживать свои традиции, воспитывать детей, сохраняя духовно-нравственные ценности и развивать свой район. С праздником вас! Здоровья, мира, согласия и любви».