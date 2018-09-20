Вчера в Чувашии прошел очередной Единый информационный день

Его главной темой стали поправки в законодательство Чувашской Республики во исполнение обращения Президента России Владимира Путина к гражданам страны по вопросам изменения пенсионного законодательства.

Кроме того, в рамках информдня обсуждались новая система обращения с коммунальными отходами, подготовка ЖКХ к отопительному сезону, реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы» на территории Чувашии и другие вопросы.

Информационные группы выехали в малые и наиболее отдаленные населенные пункты, где провели встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций и ответили на актуальные вопросы. Также был организован прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.