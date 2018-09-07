Тотальный диктант — встречаемся в апреле

Но подготовка к нему началась уже сейчас, с помощью очных курсов и онлайн-школ

В эту субботу все любители правописания отмечают Международный день грамотности. Незадолго до этого дня организаторы Тотального диктанта анонсировали дату проведения ТД-2019.

— 13 апреля 2019 года тысячи участников сядут за парты и добровольно напишут диктант. Для нас особенно важно показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила, — рассказывает директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. — Тотальный диктант — это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации. Мы хотим, чтобы у каждого была возможность совершенствовать свои знания не только раз в году. Поэтому проводим очные курсы, онлайн-школу, а также создали онлайн-курс «Никогда не пиши «ни когда», к которому может присоединиться любой желающий.

Кстати, участниками упомянутого онлайн-курса уже стали более 10 тысяч человек. На официальном сайте проекта totaldict.ru 8 сентября стартует третий поток, который поможет планомерно подготовиться к Тотальному диктанту. Как сообщают из штаба всемирной акции, там уже активно готовятся к новому, шестнадцатому, диктанту. Скоро начнется сбор заявок от претендентов на звание «Столица Тотального диктанта», после которого пройдет голосование на сайте проекта, где можно будет отдать свой голос за любимый или понравившийся город. Именно туда и поедет автор текста года, чье имя станет известно уже этой осенью.

Фото Олега Мальцева из архива редакции