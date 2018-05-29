В Чебоксарах прошел международный симпозиум

Лингвисты всех стран объединяются

Впервые международный симпозиум «Языковые контакты народов Поволжья и Урала» состоялся 25 лет назад в Финляндии. Его инициатором был завкафедрой финно-угроведения университета города Турку профессор Алхо Алхониеми, и первоначально работа форума посвящалась волжско-финским языкам — марийскому и мордовскому. Затем в состав исследуемых языков были включены русский, чувашский, башкирский, калмыцкий, коми, коми-пермяцкий, татарский, удмуртский. А симпозиум за это время успели принять Йошкар-Ола, Саранск, Казань, Ижевск.

В столице Чувашии ученые-лингвисты уже тоже встречались — в 2006 году. Но на предыдущем симпозиуме, который проходил в Ижевске два года назад, было принято решение провести очередной симпозиум снова в Чебоксарах, в Чувашском университете имени И.Н. Ульянова. Соорганизатором одного из редких лингвистических форумов в России, в работе которого участвует большое количество специалистов по проблемам контактирующих языков, стал Чувашский институт гуманитарных наук.

В первый же день симпозиума в Национальной библиотеке прошла презентация книг финских чувашеведов. А пленарные заседания начались весьма интересными выступлениями профессоров Сиркка Сааринена из финского Турку, рассказавшего об истории симпозиума, Клары Адягаши из венгерского города Дебрецена с докладом о формировании чувашского языка и члена-корреспондента Российской академии наук Сергея Мызникова с сообщением о языковых контактах в Ярославско-Костромском Поволжье.

Участниками солидного симпозиума стали представители разных городов и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Коми, Марий Эл, Мордовии, Пермского края. На форум приехали ученые из Финляндии, Венгрии, Германии, Канады, США, Франции, Украины. Здесь работали девять секций — фонетики, лексикологии, ономастики, сравнительно-исторического языкознания, морфологии, синтаксиса, истории литературного языка, социо- и этнолингвистики. Это 100 докладов, которые к началу мероприятия издательством Чувашского университета были выпущены отдельным сборником.

На площадках Чувашского государственного института гуманитарных наук в это время параллельно работала научно-практическая конференция «Проблемы регионального литературоведения и фольклористики».