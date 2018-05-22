Про пенсию и МРОТ

У моей сестры, Елены Алексеевны, живущей в Новочебоксарске, очень маленькая пенсия — чуть больше 7 тысяч рублей. И сестру (ей 67 лет), и других моих знакомых пенсионеров интересует вопрос: если с 1 мая в стране подняли МРОТ, будет ли в связи с эти повышена и пенсия?

Нина ГРИГОРЬЕВА, Чебоксары

Порядок увеличения размеров пенсий определен в ст. 18 Федерального закона «О страховых пенсиях» (№ 400-ФЗ от 28.12.2013 г.) и ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (№ 166-ФЗ от 15.12.2001 г.), сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Чувашии. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не влияет на определение и увеличение размеров пенсий. Поэтому размеры установленных гражданам пенсий в связи с повышением МРОТ с 1 мая 2018 года не изменятся.

Специалисты Пенсионного фонда также уточнили: если сумма пенсии гражданина с учетом других социальных выплат и мер соцподдержки меньше прожиточного минимума, установленного в регионе, ему назначается социальная доплата к пенсии. В Чувашии на 2018 год величина прожиточного минимума пенсионера для осуществления соцдоплаты составляет 7953 рубля.