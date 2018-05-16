И в образовании, и в сельском хозяйстве

12 мая Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в России Надиром Юсифом Эльтайеб Бабикером.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Михаил Игнатьев рассказал почетному гостю о потенциале Чувашии в различных отраслях экономики. Было отмечено, что зарубежными партнерами республики являются предприятия из 95 стран мира. Руководитель региона выразил надежду на установление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в рамках российско-суданских отношений.

В свою очередь гость республики также выразил заинтересованность в укреплении дружбы и долгосрочных связей между народами. Он напомнил, что познакомился с Чувашией в ходе презентации республики в МИД России для иностранного дипломатического корпуса в апреле 2017 года. Тогда он обратил внимание, что в регионе развивается множество направлений, по которым можно было бы наладить взаимодействие.

В частности, в области сельского хозяйства. «Как известно, Судан считается самой богатой сельскохозяйственной страной в Африке. Однако нам нужны сельскохозяйственные технологии. Как мы видим, мы можем сотрудничать с Чувашской Республикой в этом направлении», — сказал Надир Бабикер. Глава Чувашии отметил, что в регионе производятся средства защиты растений, которые экспортируются также в страны Евросоюза и могут заинтересовать сельхозпроизводителей Республики Судан.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Судан в Российской Федерации выразил заинтересованность в сотрудничестве в области медицинского туризма, науки и образования. В качестве перспективного направления обозначено также сотрудничество в области солнечной энергетики.

В завершение встречи стороны выразили готовность установить дружественные отношения между регионами Республики Судан и Чувашской Республики.

Григорий Сергеев