Чувашская песня на «бис»

В Иркутске наградили победителей конкурса социальных проектов

Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» получила высокую оценку своей работы и финансовую поддержку из бюджета региона. Проводимый ею ежегодный фестиваль чувашской песни «Юра — халах чуне» (Песня — душа народа) стал победителем регионального конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений.

Как рассказала председатель автономии Вероника Тимофеева, «Песня — душа народа» — это не столько название фестиваля, сколько название проекта. В рамках его реализации традиционно проходят фестивали чувашских хоровых коллективов «Юра — халах чуне», детской чувашской песни «Туслах хелхеме» (Искорка дружбы), фестиваль-конкурс эстрадной чувашской песни «Камал саса» (Серебряный голос).

В них участвуют десятки коллективов и отдельных исполнителей — любителей родных песен из районов области, где компактно проживают наши сородичи. Так, в 2017 году в фестивале участвовали около 70 взрослых и детей из Балаганского, Зиминского, Тайшетского районов и города Иркутска.

А в нынешнем году, уверена Вероника Васильевна, чувашская песня соберет еще больше своих почитателей. Средств гранта, чуть более 174 тыс. рублей, по ее мнению, должно хватить и на проведение самих конкурсов, и на поездку победителей в Чувашию — на всечувашский Акатуй и конкурсы «Камал саса» и «Чувашская красавица-2018».