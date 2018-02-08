«Снежный десант» на подмогу

МАРИИНСКИЙ ПОСАД. Снежная погода натолкнула молодых людей на мысль построить для малышей сказочный городок.

Вооружившись лопатами, ведрами, скребками, старшеклассники собрались на днях на площади Культуры и дружно взялись за работу. Всех участников волонтерской акции отблагодарили горячим чаем со сладостями.

Теперь на площади есть и горка, и снежные крепости. К акции молодежь приглашает присоединиться всех желающих. «И юных горожан порадуем, и город от снега очистим», — призывают волонтеры.

Между тем в Яльчикском районе семиклассники Байдеряковской школы разделились на группы и отправились помогать чистить снег во дворах одиноко проживающих пожилых людей, навели порядок вокруг монумента Славы. Добросовестно потрудились возле памятника павшим воинам десятиклассники в деревне Кильдюшево. Вот и в Комсомольском районе школьники взялись за лопаты, объявив акцию «Чистый обелиск».

Фото cap.ru

Девятиклассники Байглычевской школы Яльчикского района помогли в уборке снега ветерану труда Валентине Сусметовой.