«Снежный десант» на подмогу

МАРИИНСКИЙ ПОСАД. Снежная погода натолкнула молодых людей на мысль построить для малышей сказочный городок.
Вооружившись лопатами, ведрами, скребками, старшеклассники собрались на днях на площади Культуры и дружно взялись за работу. Всех участников волонтерской акции отблагодарили горячим чаем со сладостями.
Теперь на площади есть и горка, и снежные крепости. К акции молодежь приглашает присоединиться всех желающих. «И юных горожан порадуем, и город от снега очистим», — призывают волонтеры.
Между тем в Яльчикском районе семиклассники Байдеряковской школы разделились на группы и отправились помогать чистить снег во дворах одиноко проживающих пожилых людей, навели порядок вокруг монумента Славы. Добросовестно потрудились возле памятника павшим воинам десятиклассники в деревне Кильдюшево. Вот и в Комсомольском районе школьники взялись за лопаты, объявив акцию «Чистый обелиск».
Фото cap.ru
Девятиклассники Байглычевской школы Яльчикского района помогли в уборке снега ветерану труда Валентине Сусметовой.
Один Ответ
В г.Чебоксары новые ограждения, в уже благоустроенных дворах за счёт федеральных средств, начинают подвергать испытанию, т.к. заваливают «тяжёлым» снегом при расчистке дорог техникой. Под плотным, тяжёлым давлением снега новые, достаточно лёгкие и не прочные ограждения обязательно сломаются. После этого местная власть скажет, что ремонт или восстановление за счёт жильцов. Привет проделанной работе!!!?