Памятник поставят новый, а о сносе старого предупредить забыли

Практически в каждом селе Мариинско-Посадского района есть памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Вот и в деревне Астакасы Приволжского поселения стоял высокий обелиск, увенчанный звездой и окруженный елями, посаженными когда-то местными жителями. Люди приходили сюда, чтобы отдать дань памяти уроженцам деревни, вставшим на защиту Родины. Но на днях памятник сломали, чтобы на его месте установить новый.

Не спросили…

«Нам позвонили односельчане и сказали, что под видом реконструкции в Астакасах снесли памятник, спилили рядом совершенно здоровые деревья, — сообщила в редакцию читательница «СЧ» Анна Овчинникова, чей муж Николай как раз родом из тех краев. — Стали звонить в администрацию сельского поселения, но так и не смогли дозвониться».

В отделе культуры Мариинско-Посадского района Овчинниковым разъяснили, что всем населенным пунктам выделено по 100 тысяч рублей в связи со 100-летием Чувашской автономии. Где-то деньги решили направить на ремонт дороги, моста, а в Астакасах, как и в нескольких других деревнях и селах, решили установить памятник.

«Никто никого не спросил. Ведь даже плакатика никакого не повесили о том, что планируется сделать, — возмущены Анна и Николай. — Вот в деревне Сотниково ранее тоже снесли старый и установили новый памятник, вместо добротного монумента из кирпича поставили что-то в виде металлической тумбы, неужели и в Астакасах вместо красивого высокого обелиска то же будет, разве это дело?»

«Памятник был добротный, из кирпича, — подтвердил и житель деревни Владимир Шумов. — Считаю, что сносить его не нужно было — это наше достояние, память. Никакого предупреждения о том, что собираются памятник убрать и поставить новый, не было…»

К слову, в это же время снесли памятник павшим воинам и в селе Кушниково Приволжского поселения. И там жители возмущены случившимся. Как рассказал Александр Емельянов, к нему пришли и позвали сносить обелиск. Кстати, он был похож на тот, что стоял в Астакасах, высокий со звездой. Александр не согласился, сказав, что рука не поднимется, ведь отцы и деды строили, а если уж очень нужно, то поставили бы новый рядом.

Жители Астакасов также пожаловались, что несколько лет назад на их памятнике поменяли табличку с именами участников Великой Отечественной войны, однако после установки новой некоторые фамилии односельчан, павших на фронтах, пропали. А если установят новый памятник, так, может, вообще половина имен потеряется — не доверяют теперь селяне местной администрации.

Нуждался в постоянном ремонте

За разъяснениями мы обратились в администрацию Приволжского сельского поселения. И для начала убедились в том, что ни один из номеров, указанных на официальном сайте администрации, похоже, не работает, во всяком случае дозвониться не получилось. Лишь благодаря пресс-службе администрации Мариинско-Посадского района удалось связаться с главой поселения Анатолием Архиповым. Кстати, в администрации района подтвердили, что действительно ряд поселений района решили направить «юбилейные» деньги на реконструкцию или установку памятников воинам Великой Отечественной, однако с важной оговоркой — по согласованию с местными жителями. А этого в Приволжском поселении, судя по возмущениям обратившихся в редакцию «СЧ» людей, не было сделано.

«Выделенные республикой сто тысяч рублей мы решили направить на установку новых памятников в деревнях Астакасы, Пущино, Ураково и селе Кушниково, — сообщил по телефону корреспонденту «СЧ» Анатолий Архипов. — Памятники уже обветшали, так как возведены давно, начиная с 1990 года мы каждый год их ремонтировали, выделяя немалые деньги. Штукатурка постоянно обваливалась, мороз ударит, а к весне все расползается, снова надо восстанавливать».

На вопрос корреспондента, обсуждалась ли необходимость установить новые памятники с местными жителями, глава администрации ответил все же утвердительно, ну а то что кто-то жалуется, так это не местные, а городские жители, считает Анатолий Архипов. Памятники, по его словам, меняют не только в Приволжском, но и в других поселениях и районах.

Стела, которую собираются установить на месте старого обелиска, будет мраморной, высотой 180 см, с изображением Вечного огня. Глава поселения пообещал внести в новый список имен фамилии всех земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и если чья-то фамилия пропала в прошлый раз, родственники еще могут обратиться в администрацию. Что же касается срубленных елей, то это, по словам руководителя администрации поселения, вынужденная мера, якобы деревья изначально были посажены близко друг к другу, корнями подпирали ограждение вокруг памятника и угрожали на него свалиться…

Дело, близкое каждому

Поговорили мы также с местным библиотекарем и, к слову, депутатом Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Инной Великановой, которая, кстати, собирала сведения обо всех участниках Великой Отечественной войны деревни, — и тех, кто пал на полях сражений, и кто вернулся с победой. Основываясь на данных Книги Памяти и собранных материалах, она подготовила презентацию о героях войны — уроженцах деревни. Всего, по словам Инны Петровны, из Астакасов ушли на фронт свыше 180 человек, 90 из них погибли.

Инна Великанова поведала, что вместе с активистами деревни ухаживала за старым памятником: «Вместе с неравнодушными жителями деревни выходили на субботники, каждый год перед 9 Мая латали, красили памятник, убирали территорию и, конечно, видели, как он рассыпается…» В этом году, по словам библиотекаря, тоже провели субботник перед Днем Победы, и тогда же снова зашла речь о необходимости установить новый памятник.

Вот и староста деревни Екатерина Львовская подтвердила, что разговор такой давно ведется. «Мы даже поначалу хотели своими силами собрать деньги, кто сколько может, на установку памятника, а тут как раз деньги республика выделила», — напомнила она. По словам старосты, никто из тех, с кем она разговаривала, против не был. «А кто сейчас жалуется, так он, наверное, и в благоустройстве деревни никогда не участвовал», — считает Екатерина Владимировна. Кирпичи от разрушенного памятника селяне выбрасывать не стали, использовали для обустройства дороги к новому монументу. Однако то, что одним показалось полезным делом, другие посчитали кощунством.

Вторит старосте и пенсионерка Валентина Иванова, в прошлом маляр-штукатур, она сама ежегодно «реставрировала» старый обелиск. «Памятник был действительно старый, считай лет 60 ему, осыпался, трескался, — рассказала она. — Когда демонтировали его, раз-два толкнули, он и рассыпался, раствора-то между кирпичами почти не было, вот и не держалось ничего…»

И все же никто из наших собеседников, которые поддержали снос памятника, так толком и не ответил, проводилось ли широкое общественное обсуждение по поводу сноса старого памятника и установки нового. Понятно, что из-за сложной эпидобстановки массовых мероприятий не проводилось. Но даже с учетом пандемии можно было бы найти способ поговорить с каждым жителем, например, провести анкетирование или опрос во время голосования за поправки в Конституцию России или выборов Главы республики.

Безусловно, мы нисколько не умаляем вклад активистов в дело увековечения памяти сражавшихся за Родину уроженцев деревни и желание неравнодушных граждан сохранить эту память для потомков. Но и возмущения тех, для кого снос монументов в указанных населенных пунктах стал сюрпризом, тоже можно понять, ведь сегодня практически в каждой семье берегут память о своем родном герое Великой Отечественной войны, и прежний обелиск для них, словами одного из жителей деревни, был «достоянием, памятью». Вот почему так болезненно люди восприняли весть о его сносе. Дело, задуманное местными властями, может, хорошее, но вот предупредить людей об этом, обсудить с ними судьбу памятника, который дорог сердцу каждого, видимо, забыли.

Фото с сайта foto.cheb.ru

Вот так выглядел астакасинский памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне в 2014 году.