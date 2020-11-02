Праздничные мероприятия 4 ноября пройдут не только в интернет-формате

День, который объединяет

Вслед за Первомаем, Днем Победы и Днем республики без массовых шествий и всенародных гуляний пройдет и День народного единства. Большинство событий, приуроченных к этому празднику, состоится в онлайн-формате.

В таком варианте, впрочем, есть и свой плюс — принять участие в них может каждый. Все желающие, например, могут подключиться к народной перекличке — люди из разных регионов России по очереди будут называть свои города, желательно — на родном языке. Доступен для всех и поэтический марафон. Чтобы в нем поучаствовать, надо прочесть любое стихотворение о родине на русском языке, завершить его фразой на родном языке, записать видеоролик и опубликовать запись с хештегами #поэзиейедины, #вместеперле на своих страницах в социальных сетях.

Можно, наконец, написать в праздник и этнографический диктант. Как уже сообщала «СЧ», проходить он будет в течение нескольких дней — с 3 по 8 ноября, а написать его онлайн можно на сайте Большого этнографического диктанта (www.miretno. ru).

Впрочем, не все мероприятия хороши в онлайне. На более поздний срок, например, перенесен Фестиваль народов Чувашии. Ведь демонстрация национальных кухонь вряд ли будет успешно смотреться на удаленке, а гости, которые планировали приехать из других регионов, скорее всего отложат поездку из-за коронавирусных рисков. В качестве новых возможных дат фестиваля названы либо двадцатилетие принятия Конституции Чувашии, которое состоится 30 ноября, либо День Конституции России.

По мнению Главы Чувашии Олега Николаева, обе даты логично ложатся в концепцию мероприятия. Пока же главный координационный центр, объединяющий народы республики, — Дом дружбы, отметит День единства фотовыставкой, посвященной людям всех национальностей, проживающим в Чувашии. Познакомиться с ней можно в социальной сети ВКонтакте.

Но одно мероприятие 4 ноября все же пройдет в режиме реального времени и объединит всех, кто неравнодушен к истории и будущему Мариинского Посада. «В День народного единства проведем обсуждение по благоустройству исторической части города, — говорит глава администрации Мариинско–Посадского района Владимир Мустаев. — Цель обсуждения — прислушаться к мнению граждан, кто и как видит будущее города.

Мнения эти послужат для создания программы, которая станет основой Концепции развития Мариинского Посада».

Сама встреча, кстати, станет первым опытом нового формата общественных слушаний, который внедряют правительство Чувашии совместно с администрацией города. Участие в ней примут и молодые архитекторы, и будущие дизайнеры, а ныне студенты вузов республики — привлечь творческую молодежь к работе над марпосадским проектом предложил недавно Глава Чувашии Олег Николаев.

— Уверен, эти слушания дадут немало интересных, конструктивно–созидательных идей, — говорит руководитель Агентства территориального развития, член Общественной палаты Чувашии Этнер Егоров. — Опыт подобных мероприятий в Мариинском Посаде уже есть — именно так, по результатам широкого общественного обсуждения был создан проект «Веков связующая нить», который в этом году стал победителем конкурса Минстроя России для малых городов и исторических поселений. Все предложения, которые внесут наши народные эксперты, будут нанесены на предварительно распечатанную карту исторической части города, сохранятся и на бумаге, и на видеозаписи. Так что ни одна важная мысль не будет потеряна. Будем ждать предложений не только по благоустройству исторической части Мариинского Посада, улиц Набережная, Московская, Казанская, но и по дальнейшему развитию в городе туристической отрасли, чтобы он стал яркой точкой на карте волжских туристических маршрутов.

КСТАТИ По словам организаторов, общественные слушания пройдут с соблюдением всех необходимых на сегодня санитарных норм. Поэтому для их проведения и выбрали местный физкультурно-спортивный комплекс «Мариинский» — там больше пространства для безопасной дистанции. Откроются слушания в 12 часов, а за час до этого начнется регистрация экспертов — и местных, и тех, кто приедет из Чебоксар, из других городов и районов республики.

Елена Мишина, Екатерина Александрова

Фото Олега Мальцева из архива редакции. 2016 год

Учрежденный в декабре 2004 года День народного единства отмечали и в дождь, и в снег, и в солнечную погоду. А в этом году праздник впервые опробует онлайн-формат.