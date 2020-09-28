Мариинский Посад получил федеральный грант на благоустройство

Мариинский Посад стал одним из победителей всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды». Такой хорошей новостью поделился вчера в Инстаграме врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Напомним, старинный купеческий городок уже два раза участвовал в этом конкурсе, но до победы ему не хватало нескольких баллов. Третья попытка оказалась успешной. Согласно проекту-победителю «…Веков связующая нить» будет реконструирована городская набережная со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Общая стоимость проекта — 69 млн рублей, притом 45 млн выделят из федерального бюджета.

«Мы долго работали над тем, чтобы город получил федеральное финансирование, помогали с подготовкой проекта, вели переговоры с возможными инвесторами», — написал руководитель региона в социальной сети, отметив, что искренне рад за жителей Мариинского Посада. А по мнению самих горожан, это отличный подарок к 400-летнему юбилею города.

Кстати, в 2020 году от Чувашии в число победителей этого всероссийского конкурса уже вошли Канаш, который представил проект «Двенадцать путей», и Алатырь с проектом «Алатырь — город-музей».

Фото lj.ru