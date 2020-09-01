Олег Николаев поздравил Мариинский Посад с 400-летием

5 сентября город Мариинский Посад отмечает свое 400-летие. Врио Главы Чувашии Олег Николаев поздравил город с юбилеем. Руководитель региона пожелал городу развития и процветания, а его жителям благополучия и счастья.
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