Общественное обсуждение благоустройства исторической части Мариинского Посада состоится 4 ноября

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

У Мариинского Посада есть все шансы занять достойное место на туристической карте страны. Потенциал здесь огромный и его нужно развивать. В этом уверены не только местные жители, но и все, кто хотя бы раз бывал в этих краях.

4 ноября в Мариинском Посаде пройдёт общественное обсуждение благоустройства исторической части города. Мероприятие станет началом масштабной Программы развития общественных пространств Чувашии, запускаемой Правительством региона.

Встреча будет интересна не только местным жителям, но и предпринимателям, потенциальным инвесторам, историкам, архитекторам – всем, кто здесь живёт или планирует здесь обосноваться, запускать бизнес, или просто всей душой болеет за развитие этой территории.

Мариинский Посад ожидают кардинальные перемены уже в ближайшем будущем. Город победил во всероссийском конкурсе и готовится к реализации очень крутого проекта – реконструкции городской набережной и реставрации объектов культурного наследия. Концепция благоустройства уже известна, с ней можно ознакомиться на сайте администрации Мариинско-Посадского района. Финальный вариант будет доработан с учётом предложений жителей и экспертного сообщества.

Присоединяйтесь к обсуждению! Именно от вас будет зависеть, как изменится облик города и его основные площадки!

Место встречи – Физкультурно-спортивный комплекс «Мариинский». Начало в 12 часов.

 

 

Мероприятие проводится при поддержке Агентства территориального развития.

Опубликовано: 31 октября 2020 г.


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