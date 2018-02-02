Врач оказался неосторожным

В Чебоксарах суд признал врача-оториноларинголога больницы скорой медицинской помощи виновным в причинении смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

СУ СКР по Чувашии и судом установлено, что в августе 2016 года доктор, будучи на дежурстве, при оказании медицинской помощи 35-летнему мужчине, госпитализированному с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом носа, недооценил тяжесть состояния пациента и провел его лечение неправильно.

Спустя некоторое время мужчина скончался от механической асфиксии вследствие аспирации крови в дыхательные пути. Суд приговорил врача к полутора годам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.