В Чебоксарах убийцу врача ждет суд

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего горожанина, убившего врача-травматолога больницы скорой медицинской помощи.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне прошлого года около четырех часов утра в больнице было обнаружено тело 80-летнего врача-травматолога (в его служебном кабинете). Травмы на теле говорили о криминальной смерти доктора.

По этому факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СКР по Чувашии. Причастным к убийству оказался чебоксарец. По версии следствия, он находился в кабинете доктора, где они поссорились. А причиной этого стали личные неприязненные отношения в связи с совместной организацией деятельности общества с ограниченной ответственностью, соучредителями которого являлись оба.

Гость жестоко избил хозяина кабинета металлическим стулом, а затем сдавил им шею потерпевшего…

Двадцать проведенных экспертиз подтвердили его причастность к убийству. Сам фигурант дела отношения к предъявленному обвинению не выразил, отказавшись давать показания на основании ст. 51 Конституции РФ. Суда он дожидается под стражей.

В управлении отметили, что обвиняемый имеет непогашенную судимость. В сентябре 2010 года он был осужден за кражу в крупном размере, из мест лишения свободы освободился в апреле 2012 года. Таким образом, в его действиях усматривается опасный рецидив.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд.