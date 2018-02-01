Учащихся чебоксарского техникума признаны виновными в обороте спайса

Тайники не сохранили тайну

В Чебоксарах двое учащихся местного техникума признаны виновными в незаконном обороте 35-ти свертков со спайсом.

В сентябре прошлого года молодые люди забрали из тайника спайсы общей массой более 20 граммов, расфасованные в 35 свертков и заложенные там их сообщником, с которым они вели электронную переписку в Интернете (правоохранители устанавливают личность). В тот же день злоумышленники сделали четыре закладки в новоюжном районе Чебоксар. А спустя некоторое время их задержали полицейские. В ходе личного досмотра у сообщников изъято свыше 19 граммов спайса, предназначенного для сбыта. Наркотики из оборудованных ими тайников также были изъяты.

18-летнего злоумышленника суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (помимо сбыта наркотиков ему вменено вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления в составе преступной группы). Его 17-летний сообщник должен провести четыре с половиной года в воспитательной колонии.

По информации СУ СКР по Чувашии, правоохранители устанавливают источник происхождения изъятых наркотических средств.

Как сообщала «СЧ», за аналогичное групповое преступление недавно получили реальные сроки молодые парни из Новочебоксарска.