Братьям долго свободы не видать

Суд вынес приговор двум братьям из Вурнарского района, признанным виновными в надругательстве над несовершеннолетней односельчанкой.

Летом 2015 года молодые люди (одному 22, другому 21 год) насильно завели девушку в летний домик, находящийся в их домохозяйстве, где поочередно ее изнасиловали. В ноябре 2016 года старший брат сотворил с этой же односельчанкой то же самое.

Об этих фактах стало известно в ходе планового профилактического рейда, проводившегося полицейскими в образовательных учреждениях, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Суд приговорил старшего насильника к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, младшему определен срок на год меньше.