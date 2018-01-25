Спайсы до добра не довели

В Новочебоксарске двое молодых людей признаны виновными в незаконном обороте синтетических наркотиков.

Речь о 17-летнем учащемся одного из местных техникумов и его 18-летнем знакомом, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

В августе прошлого года молодые люди забрали из тайника спайс общей массой более 4-х граммов, расфасованный в семь свертков и заложенный там их сообщником, с которым они вели электронную переписку в Интернете (личность устанавливается).

В тот же день, рассчитывая на заработок, злоумышленники сделали семь закладок этого наркотического средства в упаковках в потайных местах на территории города. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность парней к распространению наркотиков, спайс из оборудованных ими тайников был изъят.

18-летнего «закладчика» суд приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо распространения наркотика ему было вменено вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления. Его младший сообщник должен провести 4 года в воспитательной колонии.

Предстанет перед судом и первокурсница одного из чебоксарских техникумов, также обвиняемая в незаконном обороте спайса.

По версии следствия, в ноябре прошлого года девушка, действуя из корыстных побуждений, менее чем за один час оборудовала шесть тайников со спайсом, который получила от неустановленного лица через электронную переписку посредством интернет-мессенджера.

Юная леди закладывала фольгированные свертки с наркотиком во дворах жилых домов по улицам Университетской и Лебедева, в том числе на расположенных там детских игровых площадках. Ее противоправные действия пресекли полицейские, в ходе личного досмотра изъявшие у девушки больше одного грамма спайса, а также наркотик, уже заложенный в тайники. Всего из незаконного оборота было изъято более 3 граммов наркотического средства. Дело уже в суде, а правоохранители устанавливают источники происхождения изъятого наркотика, сообщили в СУ СКР по Чувашии.