В Чувашии подготовка к выборам идет полным ходом

Контроль — общественный

Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с директором Московского бюро по правам человека, членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом.

Как отметил Михаил Игнатьев, в республике выстроено эффективное взаимодействие органов власти с институтами гражданского общества, общественными организациями. Александр Брод, в свою очередь, высоко оценил стабильную общественно-политическую ситуацию в регионе. «Важно, что вы поддерживаете начинания общественных деятелей. Отрадно, что у вас есть Дом дружбы. Ситуация в межнациональном плане стабильная. Уделяется особое внимание развитию межнациональных, межрегиональных связей.

В Чувашии грамотно подходят к межнациональной тематике, профилактике экстремизма», — подчеркнул он.

Глава республики рассказал, что с Центральной избирательной комиссией Чувашии налажено конструктивное сотрудничество по подготовке и проведению выборов.

«Все необходимые решения приняты. Мы создаем максимально комфортные условия для избирательных комиссий, работа ведется в плановом режиме», — отметил он. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В тот же день Александр Брод встретился с председателем Центризбиркома Чувашии Александром Цветковым. Затем в присутствии журналистов он сообщил, что главная задача их структуры — помощь в подготовке наблюдателей от общественных палат, содействие максимально грамотной информированности избирателей. А также оценка взаимодействия избирательной системы и экспертного сообщества, неправительственных организаций. Гость презентовал учебное пособие по общественному контролю на выборах.

Как отметил Александр Цветков, этим пособием избирком активно пользуется. Подготовка к выборам Президента России в республике идет полным ходом, далее сказал он. Работы прибавилось с учетом некоторых новшеств, в частности, с появившейся возможностью голосовать не только по месту регистрации, но и фактического нахождения избирателей. Идет также подготовка помещений для голосования в соответствии с необходимыми требованиями. «Избирком придерживается таких целей: чтобы каждый избиратель знал о выборах, захотел в них участвовать и чтобы реально пришел и проголосовал», — подчеркнул глава избиркома.

В общении с журналистами Александр Брод констатировал, что в Чувашии идет активный процесс подготовки наблюдателей от республиканской Общественной палаты. Заключены соглашения с двадцатью неправительственными организациями, формируется корпус наблюдателей. Скоро начнется их обучение с участием специалистов Российской академии госслужбы и народного хозяйства.

Центризбирком Чувашии настроен на взаимодействие с общественниками и готов должным образом воспринимать критические замечания.