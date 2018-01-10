В Чебоксарах киллер оказал сопротивление

В Чебоксарах задержан житель Свердловской области, покушавшийся на убийство директора местной коммерческой организации.

При задержании вечером 25 декабря минувшего года в северо-западном районе города киллер оказал вооруженное сопротивление. Однако в результате грамотных действий бойцов спецподразделения регионального УФСБ он был обезврежен. В ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал.

По факту покушения на убийство предпринимателя и незаконного оборота оружия и боеприпасов СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы покушения на убийство. Обвиняемый в тяжком преступлении заключен под стражу.