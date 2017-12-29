Конгресс дал старт наступающему году

На обсуждение мероприятий, запланированных в наступающем году, своих активистов Чувашский национальный конгресс собрал в селе Красные Четаи и устроил для жителей района большой новогодний праздник.

Как уже сообщалось, ЧНК нынче выиграл федеральный грант в размере 3 млн рублей на реализацию проекта «Национальное достояние народов — достояние России». В рамках реализации проекта конгресс планирует проводить культурно-массовые мероприятия, творческие конкурсы, встречи, выставки, литературно-музыкальные гостиные, направленные на сохранение и развитие культурного и исторического наследия чувашского народа. Причем рассказывать об истоках, культуре, традициях, значимых исторических событиях, национальных героях в течение 2018 года будут почти во всех регионах компактного проживания чувашей.

Вот о том, как интереснее и плодотворнее организовывать все эти мероприятия и шел разговор 26 декабря в Красных Четаях – на пресс-конференции «Сохранение самобытности народов в современных условиях» и круглых столах. Надо отдать должное, только сугубо деловым разговором организаторы не ограничились – были устроены и развлекательно-познавательные мероприятия. Особенно интересно они прошли в Красночетайской средней школе. Учащимся старших классов, например, очень понравились уроки вышивания (их провели активисты ЧНК –народные мастера Зинаида Воронова, Раиса Васильева, Наталья Захарова-Кульева, Любовь Вазюкова), хореографии (Наталья Васильева), вокала (Людмила Воронова-Кинер и Роза Степанова).

А закончился день конгресса в Красных Четаях новогодней елкой, устроенной в районном Дворце культуры для дошколят и учеников младших классов. Все ребятишки, пришедшие на елку в национальных костюмах народов, проживающих в Чувашии, получили подарки и ценные призы. По общему признанию, праздник получился классным, проект «Национальное достояние народов — достояние России» стартовал успешно.

Фото Чувашского национального конгресса