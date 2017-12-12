Карта законных знаний

Ее хотят создать в России по итогам правового диктанта

9 декабря впервые в стране прошел Всероссийский правовой диктант. Участвовать в нем могли все жители России старше 14 лет.

На выполнение 30 заданий отводился час. Вопросы касались знания Конституции, административной ответственности, трудовых, административных, гражданских прав, уголовного и семейного права.

В Чувашии для написания диктанта выделили 40 площадок на базах вузов (Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чебоксарский кооперативный институт) и школ республики. Смогли написать диктант и люди с ограниченными возможностями. Для них площадкой стала Национальная библиотека.

Перед началом диктанта министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева отметила его особую роль в правовом просвещении людей. «Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения региона, — подчеркнула она. — Но для этого мы должны получить четкую картину, выяснить, знают ли люди законы? Ориентируются ли в государственных институтах, понимают ли, в каких ситуациях и куда следует обращаться за защитой?»

Всего, по данным Минюста Чувашии, на всех площадках диктанта собрались около тысячи жителей республики. Пройти правовые тесты оказалось полезно всем. В том числе и правоведам, и студентам юрфака.

— Раньше я уже участвовала в Тотальном диктанте. Мне очень понравилось, поэтому я решила проверить свои знания и в юридическом направлении, — говорит третьекурсница юрфака ЧГУ Анастасия Орлова. — Казалось бы, при выполнении заданий у меня не должно было возникнуть сложностей, — ведь правовые вопросы мы изучаем ежедневно. Тем не менее лично мне мероприятие помогло выявить, в какой сфере юриспруденции необходимо подтянуться, — несмотря на кажущуюся простоту теста, я все же допустила две небольшие ошибки.

В целом по стране участие в первом правовом диктанте приняли более 50 тысяч человек. Итоги акции подведут сегодня, в День Конституции России.

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ, руководитель аппарата ассоциации юристов России:

— Благодаря диктанту появится возможность даже создать своего рода правовую карту страны, точнее, карту правового просвещения. В этом регионе, допустим, сильно путаются в нормах Уголовного кодекса. А в другом — «плавают» по жилищному законодательству. Потом юристы помогут гражданам провести работу над ошибками, то есть расскажут о том, чего люди не знают, хотя это знать стоит.

Екатерина Орлова, Анна Лобанова, студентки ЧГУ

Фото ВКонтакте: Всероссийский правовой диктант стартовал во всех регионах ровно в 10 часов по московскому времени. В Калининграде, например, люди сели за парты в 9 утра, а в Хабаровске — в 17 часов вечера.