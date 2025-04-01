В СНТ «Маяк-С» сгорел автомобиль. Рассматривается версия поджога

Пожар в садоводческом товариществе «Маяк-С» в Моргаушском округе произошел в ночь с 22 на 23 марта.

В результате полностью выгорел салон автомобиля Skoda Octavia. Прибывшие на место происшествия сотрудники Моргаушского РОВД и МЧС зафиксировали характерные следы поджога — по предварительной версии, именно он стал причиной уничтожения машины.

Это не первое ЧП, связанное с этим СНТ. В редакцию ранее уже поступали обращения местных жителей, указывающих на затяжной конфликт между обитателями. Выяснение отношений, по их словам, портит жизнь всему садовому товариществу. Возможность того, что поджог автомобиля стал очередным витком эскалации в этом затянувшемся конфликте, сейчас изучается правоохранителями.

Если вам известны подробности этого происшествия или вы видели подозрительных лиц в районе СНТ «Маяк-С» в ночь с 22 на 23 марта, просим сообщить об этом анонимно через телеграм-бот @antidiler21bot.