Олег Николаев поздравил жителей республики с Днем авиации и космонавтики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Будущие успехи в освоении космоса закладываются сегодня

«Чувашская земля подарила миру трех космонавтов: Андрияна Николаева, Николая Бударина и Мусу Манарова. Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие космонавтики, — заявил Глава Чувашии. — Каждый установил свои рекорды. Андриян Николаев участвовал в первом парном полете космических кораблей. Он также стал первым, кто отстегнулся от кресла и ощутил на себе влияние невесомости в кабине корабля». Также Олег Николаев напомнил, что Андриян Николаев и Муса Манаров были рекордсменами по продолжительности пилотируемых полетов, а Николай Бударин — по длительности пребывания в открытом космосе.

Глава республики поблагодарил всех причастных к становлению и развитию отечественной космонавтики и авиации и отметил, что в этом году начинается масштабное преображение мемориального комплекса на родине Космонавта-3 в Шоршелах в межрегиональный музейно-образовательный центр: «Государственная корпорация «Роскосмос» пополнит обновленный музей новыми экспонатами. К концу 2027 года там появится современный планетарий и астрономическая обсерватория». Олег Николаев особо подчеркнул, что будущие успехи в освоении просторов Вселенной во многом зависят от подрастающего поколения. В Чувашии более тысячи школьников активно участвуют в движении юных космонавтов, постигают азы аэрокосмической науки, занимаются научно-исследовательскими работами. «Самые любопытные и пытливые юные исследователи, уверен, в будущем откроют двери к величайшим научным достижениям», — сказал руководитель республики и пожелал всем здоровья, добра, благополучия и успехов на пути к новым знаниям и открытиям во благо нашей великой Родины!

Опубликовано: 11 апреля 2025 г.


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