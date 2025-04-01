Отчитаться о полученных в 2024 году доходах необходимо не позднее 30 апреля

С 1 января проходит декларационная кампания по доходам граждан за прошлый год

На брифинге в Управлении Федеральной налоговой службы России по Чувашской Республике подробно рассказали о категориях физических лиц, обязанных представить декларацию, о новшествах в законодательстве в части декларирования доходов, о порядке получения налоговых вычетов.

Региональным Управлением ФНС ведется рассылка уведомлений налогоплательщикам, которые по данным налоговых органов обязаны представить декларации о доходах в 2025 году. По предварительным данным в республике свыше 59 тысяч человек имеют такую обязанность.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо не позднее 30 апреля 2025 года. Это правило не распространяется на получение имущественных и социальных налоговых вычетов. В данном случае представить декларацию можно в течение всего года.

«Декларация представляется по форме 3-НДФЛ. Подать ее можно следующими способами: через сервис «Личный кабинет для физических лиц», по телекоммуникационным каналам связи, лично или через уполномоченного представителя непосредственно обратившись в налоговый орган или МФЦ, или направить по почте заказным письмом с описью вложения», — отметил Александр Овчинников, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии. Удобнее всего подавать декларацию 3-НДФЛ на сайте налоговой службы через личный кабинет, поскольку большая часть данных заполняется автоматически. Там же можно легко рассчитать сумму налога, введя необходимую информацию о доходах.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2024 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, пояснил Александр Витальевич. Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Что касается нарушения сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ, то это может обернуться для налогоплательщика штрафом и начислением пени.

На брифинге также рассказали о некоторых частых ошибках, которые допускаются при подаче декларации о доходах. «Первая ошибка заключается в размере вычета при продаже. Обращаю внимание на то, что сумма освобождения в размере 1 млн рублей и 250 тысяч рублей распространяется на все имущество, проданное в отчетном году», — подчеркнула Ирина Федорова, начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2.

Еще одно заблуждение касается продажи машин. Например, человек купил автомобиль за 400 тысяч рублей, а продал за 500 тысяч. Многие ошибочно полагают, что раз прибыль составила только 100 тысяч рублей, то есть меньше 250 тысяч (суммы, которая освобождает от обязанности по представлению декларации), то декларацию подавать не нужно. Это не так. Раз цена машины больше 250 тысяч рублей и срок владения ее менее трех лет, то декларацию нужно подать обязательно. А вот заявить расходы на покупку этой машины можно, тем самым уменьшив налог.

В ходе общения с журналистами спикеры затронули тему налоговых вычетов. Самыми популярными среди населения являются социальные вычеты, в том числе на обучение, на медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги.

«С 1 января прошлого года максимальный совокупный размер социальных вычетов за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение, составляет 150 тысяч рублей. Что это значит? Например, вы потратили на свое обучение 150 тысяч рублей, а также заплатили за занятия в бассейне 50 тысяч. В этом случае общий максимальный размер вычета будет 150 тысяч рублей. Неиспользованный остаток социального вычета перенести на следующий налоговый период нельзя. Вычет предоставляется за тот период, в котором понесены расходы. Например, вы в 2023 году оплатили лечение зубов на 50 тысяч, а в 2024 году на 100 тысяч. В этом случае нужно подать две декларации, за 2023 год и за 2024 год», — отметила Ирина Федорова.