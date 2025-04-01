И гиревики в ударе, и велогонщики не подвели

ВЕЛОСПОРТ. Велогонщики республики собрали весомый медальный улов по итогам второго этапа Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри гонка с выбыванием» в Краснодарском крае. В рамках Кубка среди мужчин Никита Петров одержал победу, а Леонид Павлов занял третье место. У женщин «серебро» на счету Элины Семеновой. В заездах всероссийских соревнований в категории юношей 15-16 лет Денис Романов финишировал на второй строчке. В аналогичной группе девушек Полина Иванова завоевала серебряную медаль, а Эльза Ильина стала бронзовым призером.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ. Региональная сборная взяла шесть медалей первенства России. В группе юниорок 18-20 лет в дисциплине «ограниченный контакт (ОК) — абс» и «ОК-55 кг» Анастасия Тимофеева выиграла «серебро» и «бронзу». В аналогичной возрастной группе Кирилл Глебов занял второе место в «ОК-75 кг». Среди юношей 14-15 лет Иван Белов стал чемпионом в «ОК-65 кг» и замкнул пьедестал почета в «ОК-67 кг». Также «бронза» в активе Георгия Яковлева в «ОК-58 кг».

ГИРЕВОЙ СПОРТ. Представители Чувашии продемонстрировали хороший уровень подготовки на чемпионате ПФО в Кирове. По результатам дисциплины «толчок по длинному циклу» в весе свыше 95 кг Александр Константинов взял «золото», а Евгений Сетямин — «серебро». В весовой категории до 95 кг Денис Михайлов занял второе место. Также сборная республики стала серебряным призером в эстафете. Кроме того, по итогам соревнований в двоеборье Анатолий Узюкин победил в весе 68 кг. В группе атлетов свыше 95 кг Евгений Сетямин оказался вне конкуренции, а Александр Павлов замкнул пьедестал почета. В весовой категории 95 кг Денис Михайлов финишировал вторым, а Дмитрий Енедеров — третьим.

КОРЭШ. Воспитанники региональной школы завоевали четыре награды первенства России в Казани. В весовой категории 50 кг Ильдан Шрша занял второе место. В группе спортсменов 36 кг Фаяз Абитов завоевал бронзовую награду. Также повторили достижение Абитова Ильшат Купкенов и Нияз Ильясов в весовых категориях 55 кг и 70 кг соответственно.

ЧИРЛИДИНГ. Сборная Чувашии, представленная воспитанниками студии танца «Let’s Go», оформила золотой дубль на межрегиональном турнире в Минске. В дисциплине «чир хип хоп» команда «Placebo teens» выиграла соревнования среди юниоров, а «Placebo Vers» победила в группе мужчин и женщин.

По информации Минспорта Чувашии