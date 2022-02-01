Платформа обратной связи в Чувашии — одна из лучших в стране

Чувашия вошла в число лучших регионов, успешно внедривших информационную систему «Платформа обратной связи» (ПОС). Об этом стало известно на совещании по внедрению цифрового сервиса, которое провел замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов. Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение, а также виджеты на сайтах органов власти направлять обращения в государственные и муниципальные органы, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Сегодня к ПОС подключены свыше 1,3 тыс. учреждений и ведомств Чувашии, а по компоненту голосования наша республика вошла в ТОП-5 регионов-лидеров. Виджеты формы обратной связи размещены на сайтах 94% организаций республики, принявших участие в 2021 году в эксперименте по внедрению ПОС, сообщает Минцифры Чувашии.