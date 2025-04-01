Начался прием заявок от СНТ на субсидии для развития инженерной инфраструктуры

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Кандидаты, успешно прошедшие отбор, смогут получить из республиканского бюджета возмещение до 1 млн рублей, покрывающее до 50% затрат, сообщает Министерство сельского хозяйства Чувашии. Поддержка направлена на организацию электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ремонт дорог.

Победителей выберут по нескольким критериям. К примеру, необходимы утвержденная проектная документация, положительное заключение госэкспертизы, заключенные договоры подряда. Также одним из условий является доля зарегистрированных прав на земельные участки — она должна составлять не менее 80% от общей площади товарищества.

Прием заявок завершится 24 апреля. Подробная информация об условиях отбора, порядке получения субсидий, а также формы документов размещены на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Опубликовано: 11 апреля 2025 г.


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