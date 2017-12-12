Музыкальный клип для победителя

Национальная телерадиокомпания Чувашии запустила новый проект «Ротация». Конкурс молодых исполнителей призван открыть новые имена и яркие голоса.

С ноября 14 талантливых людей ведут борьбу за звание победителя. Наставниками конкурсантов стали известные чувашские артисты — Алексей Московский, Алексей Шадриков и Виктория Захарова. Каждый из них, как и в российском конкурсе «Голос», собрал свою команду. В течение 5 недель наставники и их подопечные вместе создают музыкальные номера. Это могут быть и совершенно новые песни, и хорошо знакомые, но в оригинальной аранжировке.

Как происходит процесс, могут узнать и телезрители, и радиослушатели. Каждый четверг в 20.30 в эфире Национального телевидения Чувашии выходит свежий выпуск «Ротации». Зрители могут оценить певческий талант конкурсантов, увидеть, как наставники дают им мастер-классы по театральному мастерству, вокалу, сценическому движению. Знакомство с молодыми исполнителями проходит и в радиоэфире «Тăван радио», в программе «Ирхи салам» (по понедельникам, средам и пятницам с 7.00 до 10.00).

Победитель конкурса будет определен 16 декабря, в день рождения «Тăван радио». В отчетном концерте, который пройдет в ДК ЧГУ, примут участие и наставники проекта со своими музыкальными номерами. Лучшему певцу чувашского «Голоса» достанутся путевки в казанский аквапарк и в один из физкультурно-оздоровительных центров республики, а главное — возможность снять музыкальный клип.

Подробности на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии и в группе «Тăван радио» ВКонтакте.

Фото Национальной телерадиокомпании Чувашии: Участники чувашского «Голоса» готовятся к финалу.