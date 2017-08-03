В Чувашии состоятся съемки полнометражного фильма «Каникулы в Историю. Чувашия»

Сегодня, 3 августа, в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики состоялось совещание по вопросу создания полнометражного документального фильма «Каникулы в Историю. Чувашия», в котором приняли участие и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Вячеслав Оринов, заместитель министра Иван Архипов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары Инна Исаева, сотрудники Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, руководители некоторых подведомственных Минкультуры Чувашии учреждений, представители администраций и учреждений культуры Цивильского, Ибресинского, Чебоксарского, Мариинско-Посадского, Козловского районов.

В Чувашии планируют снять полнометражный документальный фильм «Каникулы в Историю. Чувашия». Идея проекта принадлежит Фонду «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)». Фильм направлен на популяризацию культурного наследия и истории Чувашской Республики, туристических объектов, формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения и т.д.

Напомним, 9 июня в г. Чебоксары с целью ознакомления с республикой побывала президент «Рыбаков Фонда» Елена Ульянова. Тогда Елена Захаровна посетила городскую гимназию № 5, а 21 июня Фонд принимал делегацию из Чувашии. Делегаты – представители учебных заведений, активисты и общественные деятели республики – встретились за круглым столом с основателями и руководителями Фонда, обменялись идеями и составили «дорожную карту» дальнейшего сотрудничества, обозначили первые этапы совместной работы сразу по нескольким направлениям. В ходе встречи было принято решение, что базой для этих начинаний станет гимназия № 5 г. Чебоксары. Эта школа уже работает по тем направлениям, которые близки «Рыбаков Фонду» – образование, социальная поддержка и развитие предпринимательства.

С 10 по 14 июля т.г. в Чувашии прошли подготовительные работы к съемкам фильма. На сегодняшний день разработан сценарий фильма, определены герои – обучающиеся МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, а также достопримечательности, объекты культуры, природные объекты. Фильм планируют снимать на фоне природы Чувашии, архитектурных памятников, соборов, объектов туристского показа в Козловском, Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Ибресинском, Алатырском, Ядринском, Красночетайском районах республики. Главную роль в фильме сыграет народный артист России Александр Владимирович Галибин, а на роли соведущих прошли кастинг ребята из пятой гимназии нашей столицы.

Обращаясь к участникам совещания, Вячеслав Оринов отметил, что народ Чувашии обладает богатой и уникальной культурой. Неспроста Чувашию называют краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок и узоров. Сохраняя народные традиции, чуваши кропотливо оберегают свой фольклор, народные ремёсла. Он подчеркнул, что республике есть что показать, чем удивить гостей и призвал организовать прием участников съемок фильма «Каникулы в Историю. Чувашия» на высоком уровне.

Съемки фильма пройдут с 7 по 15 августа 2017 г.

СПРАВОЧНО. «Рыбаков Фонд» — это некоммерческая организация, основанная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2015 году. В своей деятельности Фонд руководствуется принципом активной филантропии, то есть функциональной, адресной благотворительности, решающей конкретные общественные задачи посредством целевых программ. Фонд действует по трем основным направлениям: популяризация предпринимательства в России и развитие его инфраструктуры, модернизация образования, поддержка социальных некоммерческих инициатив и проектов (так называемый «третий сектор»). Эти направления тесно взаимосвязаны и способствуют выполнению миссии Фонда: формированию оптимальной экосистемы для ускорения экономического развития страны с опорой на потенциал сограждан. (По материалам «Рыбаков Фонд»).

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики